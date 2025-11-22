Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:00

Хачатурянц: «Казарцев для «Спартака» — фигура знаковая»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров в матче 16-го тура «Спартак» — ЦСКА (1:0). Главным судьей дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

— Хотел бы посмотреть, что рассматривал Казарцев, — начал Хачатурянц. — Казарцев вообще для «Спартака» — фигура знаковая. Хотя на ВАР он является непререкаемым авторитетом.

— Знаете ли вы что-то про уход Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф по итогам предыдущего дерби.

— Я слышал об этом. Я вообще считаю, что полиграф, которого все так боятся, на сегодняшний момент один из немногих инструментов, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду.

— Мешков ушел, потому что он его провалил?

— Я не знаю этих деталей. Когда я работал, у меня были вопросы к Мешкову.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

3

  • juvekos

    почему это?? если косячишь - будь готов к полиграфу. наде же понять - просто судить не умеешь или умысел. его же там не спрашивают на полиграфе про личное а он был руковдитель. имеет права задавать вопросы я бы наоборот полиграф во многие сферы коррупционные внедрил

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • Gordon

    Иди ты лесом! Полиграф - это дикость и издевательство! Позорное! Вопросы у него были... Ты кто нахрен такой?!

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Ашот Хачатурянц
    Василий Казарцев
    Виталий Мешков
    Читайте также
    Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
    Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
    Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
    У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
    Популярное видео
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
    Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
    ЦСКА всухую проиграл три матча после международных пауз в этом сезоне
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя