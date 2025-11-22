Судейство
Сегодня, 20:00
Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров в матче 16-го тура «Спартак» — ЦСКА (1:0). Главным судьей дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.
— Хотел бы посмотреть, что рассматривал Казарцев, — начал Хачатурянц. — Казарцев вообще для «Спартака» — фигура знаковая. Хотя на ВАР он является непререкаемым авторитетом.
— Знаете ли вы что-то про уход Мешкова? Говорят, что он провалил полиграф по итогам предыдущего дерби.
— Я слышал об этом. Я вообще считаю, что полиграф, которого все так боятся, на сегодняшний момент один из немногих инструментов, который может использоваться, чтобы до конца выяснять правду.
— Мешков ушел, потому что он его провалил?
— Я не знаю этих деталей. Когда я работал, у меня были вопросы к Мешкову.
juvekos
почему это?? если косячишь - будь готов к полиграфу. наде же понять - просто судить не умеешь или умысел. его же там не спрашивают на полиграфе про личное а он был руковдитель. имеет права задавать вопросы я бы наоборот полиграф во многие сферы коррупционные внедрил
22.11.2025
Инсайды на Футбол.
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025
Gordon
Иди ты лесом! Полиграф - это дикость и издевательство! Позорное! Вопросы у него были... Ты кто нахрен такой?!
22.11.2025