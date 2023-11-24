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Сегодня, 16:36

Ашурматов заявил, что многие узбекские игроки в настоящее время не готовы переехать в Россию

Алина Савинова
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Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов ответил, насколько его соотечественники заинтересованы в переходе в клубы РПЛ.

«Международные матчи — это важно для футболистов. Многие, наверное, из-за этого сейчас не готовы приезжать сюда. Но уровень чемпионата России повыше, чем в Узбекистане, хотя сейчас уже и не намного. Когда поступает предложение от российских клубов узбекским игрокам, многие готовы переехать в Россию даже сегодня», — цитирует игрока Metaratings.ru.

27-летний Ашурматов перешел в «Рубин» в январе 2023 года, подписав контракт с российской командой на 3,5 года.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/ashurmatov-mnogie-uzbekskie-igroki-dazhe-segodnya-gotovy-pereekhat-v-rossiyu-308676/
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