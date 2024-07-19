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Сегодня, 22:35

Ашветия: «Если лидеров «Локомотива» никто не заменит, то результаты могут быть как при немцах»

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Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в сезоне РПЛ-2024/25.

— Трансферное окно еще не закрыто. Наверное, подписания еще будут. Есть время привезти футболистов и усилиться. Я не знаю, какая задача стоит перед клубом, на каком месте надо завершить сезон. Так понимаю, что в клубе строят новый проект. Если это так, то резкую смену курса можно оправдать. Может, тренер захотел обновить состав, освежить его.

Если лидеров никто не заменит, то результаты, которые были при немцах, могут повториться. «Зенит» — многолетний лидер чемпионата, но он все равно постоянно активен на трансферном рынке, всегда обновляет состав. В «Локомотиве» же такого нет. Непонятно, как будет играть «Локо», и на что будет претендовать в ближайшие два-три года, — сказал Ашветия Metaratings.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков. «Локомотив» в 1-м туре РПЛ в матче открытия сезона-2024/25 сыграет в Москве против «Акрона».

Источник: Metaratings.ru
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