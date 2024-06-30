Ашветия: «Больше всего «Локомотиву» подошел бы Микаутадзе»

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия, ранее выступавший за «Локомотив», предположил, какие футболисты национальной команды смогут усилить команду Михаила Галактионова.

«Мамардашвили и Кварацхелия (смеется). Давиташвили тоже хороший игрок. Больше всего «Локомотиву» подошел бы Микаутадзе. Отличный нападающий, доказывающий это игрой за сборную и «Метц». Еще Отар Китеишвили мог бы усилить «Локо», не зря он стал лучшим игроком «Штурма». Стили «Локомотива» и сборной Грузии похожи? Да, все так и есть. Игра строится через фланги, сам стиль заточен на атаку. Хвича точно бы помог «Локомотиву» (смеется). Он в «Наполи» не хочет оставаться, можно в другом чемпионате себя попробовать», — сказал Ашветия Metaratings.

В 20 матчах чемпионата Франции сезона-2023/24 Микаутадзе забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского форварда в 15 миллионов евро.