Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:36

АСИ предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает использовать карту болельщика только на матчах с повышенной категорией опасности.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230421/rpl-1866879522.html
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Садыгов рассказал, как в «Химках» реагировали на отработку «хороводов» Гогниева

Кечинов считает, что «Спартак» покажет лучшую игру в сезоне в матче с «Краснодаром»