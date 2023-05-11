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Сегодня, 19:20

Бывший помощник Гогниева в «Химках» находится в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Георгий Джиоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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36-летний бывший футболист, а ныне тренер Георгий Джиоев находится в реанимации в тяжелом состоянии после автомобильной аварии, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ночь с 10 на 11 мая Джиоев с братом попал в ДТП в районе села Кабардинка по дороге из Пятигорска. «Мерседес», на котором ехали братья, полностью разбит.

Будучи футболистом, Джиоев выступал за «Факел», «Кубань», «Томь», «Луч-Энергию» и другие клубы. Всего в качестве футболиста он провел 198 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Также тренер входил в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Алании» и «Химках».

После 26 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/assistent-gognieva-iz-khimok-nakhoditsya-v-reanimacii-v-tyazhyolom-sostoyanii-posle-dtp-250263/
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