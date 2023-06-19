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Астафьев: «Семак за пять лет ни разу не дал усомниться в качестве своей работы в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Максим Астафьев высказался о доминировании петербургской команды в российском футболе.

«Несправедливо приписывать победы «Зенита» только иностранным игрокам, как это делают часто в наших СМИ. Там есть тренерский штаб, который из года в год подтверждает свой класс. Многие говорят, что сейчас, дескать, дай «Зенит» любому тренеру и тот точно так же будет приводить команду к чемпионству. Я, честно говоря, так не думаю. Это очень большое заблуждение. Любые теории и версии должны быть доказаны на деле. А так это все просто разговоры. Семак за пять лет ни разу не дал усомниться в качестве своей работы в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Астафьева.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года возглавляет Сергей Семак. 47-летний специалист трижды признавался лучшим тренером РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-astaf-ev-ne-dumayu-chto-lyuboj-trener-pobezhdal-by-s-zenitom-kak-e-to-delaet-semak/
Максим Астафьев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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