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6 сентября, 15:27

«Астана» сообщила о переходе нападающего Влута в «Урал»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

«Астана» на своем официальном сайте сообщила о переходе нападающего Рая Влута в «Урал».

Отмечается, что клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта нидерландского нападающего. Сообщалось, что «Урал» заплатит за футболиста 250 тысяч евро.

27-летний Влут выступал за «Астану» с марта 2022 года. На счету форварда 19 матчей за казахстанский клуб, в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее футболист дважды становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ.

Источник: https://fcastana.kz/news/rayi-vlut-pokidaet-futbolnyyi-klub-astana
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