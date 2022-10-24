«Аталанта» полностью расплатилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука

«Аталанта» полностью расплатилась с «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы московского клуба.

Ранее палата по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала требование «Локомотива» к «Аталанте» и постановила, что итальянский клуб должен рассчитаться с «Локо» до середины ноября.

В июле генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что итальянский клуб остался должен еще 5,8 миллиона евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 27-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.