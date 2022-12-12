«Атлетико Минейро» арендует Фукса до конца 2023 года

«Атлетико Минейро» арендует защитника ЦСКА Бруно Фукса до конца 2023 года, сообщает бразильское издание Radio Itatiaia.

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что соглашение обойдется бразильскому клубу в 400 тысяч долларов. Сумма выкупа составит 5 миллионов долларов.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Помимо Фукса «Атлетико» рассматривал еще двух кандидатов в линию защиты, однако переговоры не были успешными.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.