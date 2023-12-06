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Сегодня, 10:05

«Атлетико Минейро» продлил аренду Фукса из ЦСКА до декабря 2024 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Бруно Фукс.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА объявил о продлении аренды защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

Новое соглашение рассчитано до декабря 2024 года. Оно предусматривает опцию автоматического выкупа при достижении определенных условий.

24-летний бразилец на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро» с декабря прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт Фукса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Армейцы подписали защитника в августе 2020 года.

Источник: ФК ЦСКА
Бруно Фукс
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
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