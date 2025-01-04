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Сегодня, 09:14

Источник: «Атлетико Минейро» ведет переговоры с игроком «Зенита» Артуром

Сергей Ярошенко
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«Атлетико Минейро» хочет приобрести нападающего «Зенита» Артура Гимарайнса, сообщает журналист Андре Эрнан в соцсети Х.

По информации источника, бразильская команда уже ведет переговоры с игроком, а один из инвесторов клуба готов выделить 18 миллионов евро на осуществление данного трансфера.

Артур играет в «Зените» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне на счету нападающего 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

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Футбол
РПЛ
ФК Атлетико Минейро
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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