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29 марта, 18:35

Аванесян: «Сперцян и Севикян с первого дня помогли мне с адаптацией в сборной Армении»

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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян заявил, что полузащитники сборной Армении Эдуард Сперцян и Эдгар Севикян помогли ему адаптироваться в национальной команде.

21-летний футболист дебютировал за сборную 26 марта в товарищеском матче с Чехией. Хавбек вышел на поле на 81-й минуте.

«Помогли ли с адаптацией Сперцян и Севикян? Да, эти ребята поопытнее меня. У нас небольшая разница в возрасте, но они имеют опыт игры в РПЛ и на международной арене. Помимо того, что они очень хорошие игроки, так они еще и очень скромные ребята. Хорошие люди. С первого дня оба мне помогли влиться в коллектив. С адаптацией проблем не было», — цитирует Аванесяна Metaratings.ru.

Аванесян является воспитанником академии ЦСКА. В «Балтику» полузащитник перешел летом 2023 года.

В сезоне-2023/24 игрок принял участие в 10 матчах калининградской команды во всех турнирах, забив 1 гол.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Балтика
Эдгар Севикян
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