Аванесян: «Весной «Балтика» пожинает плоды ежедневной упорной работы»

Сегодня, 18:15
Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян прокомментировал результаты калининградской команды в весенней части РПЛ.
«Зимой нас усилили хорошие футболисты и очевидно, что они помогают команде. Мы работали так, как работали до этого и теперь получаем за это вознаграждение.
Да, бывают черные полосы, но мы прошли через этот неудачный период. Благодаря этому мы стали сильнее. Сейчас пожинаем плоды своей ежедневной упорной работы», — приводит слова Аванесяна Metaratings.ru.
На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной аблице РПЛ, набрав 26 очков.
В понедельник, 6 мая, команда Сергея Игнашевича потерпела выездное поражение от «Урала» (1:2) в матче 27-го тура.