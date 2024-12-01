Австрийский игрок «Рубина» Шабанхаджай рассказал, что его удивило в России

Австрийский полузащитник «Рубина» Дардан Шабанхаджай поделился впечатлениями от жизни в России.

«Если честно, мне все очень нравится в России. Единственное, мне не очень нравится холодная погода. Но все остальное — отлично. Главный сюрприз от России? Я не думал, что Россия настолько развита, здесь очень много красивых городов. Казань, как и Москва, великолепна», — приводит ТАСС слова Шабанхаджая.

Футболист также отметил, что пытается выучить русский язык, но ему это тяжело дается, поскольку он не видит сходств со своим родным языком.

Шабанхаджай присоединился к «Рубину» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах за казанскую команду во всех турнирах.