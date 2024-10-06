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Сегодня, 00:06

Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»

Алина Савинова
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Автобус, перевозивший футболистов «Ростова», попал в ДТП после возвращения с матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3) в Москве, сообщает «РБ Спорт».

Встреча команд проходила в субботу, 5 октября, на «Лукойл Арене». По информации источника, при выезде из столицы на МКАДе в клубный автобус врезался другой автомобиль. Предварительно в результате аварии никто не пострадал.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» с 12 очками сохраняет девятое место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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