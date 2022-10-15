Карпукас — о победе над «Торпедо»: «Эти эмоции были необходимы для нас и болельщиков»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о победе над «Торпедо» (1:0) после матча 13-го тура МИР РПЛ. 20-летний российский футболист стал автором единственного гола в игре.

— Вы наконец-то победили, очень радовались, что это было?

— Это дерби, мы победили для болельщиков. Эти эмоции были необходимы и для нас, и для наших болельщиков.

— Ты чувствуешь, что произошел какой-то перелом, что-то поменялось после глобальных перемен?

— Прошло всего лишь 2-3 дня после этого. Пока что мало, чего изменилось. Как старалась играть, так и продолжаем это делать сейчас, сегодня у нас получилось выиграть.