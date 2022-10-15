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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался о победе над «Торпедо» (1:0) после матча 13-го тура МИР РПЛ. 20-летний российский футболист стал автором единственного гола в игре.
— Вы наконец-то победили, очень радовались, что это было?
— Это дерби, мы победили для болельщиков. Эти эмоции были необходимы и для нас, и для наших болельщиков.
— Ты чувствуешь, что произошел какой-то перелом, что-то поменялось после глобальных перемен?
— Прошло всего лишь 2-3 дня после этого. Пока что мало, чего изменилось. Как старалась играть, так и продолжаем это делать сейчас, сегодня у нас получилось выиграть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования