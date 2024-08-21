Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Автор золотого гола Олимпиады-1988 Савичев объяснил, почему ушел из футбола

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал, почему ушел из футбола и занялся ремонтом медицинской техники.

— У вас как у россиянина, живущего в Германии, сейчас есть какие-то сложности?

— Банковские счета и переводы стали проверять очень внимательно, задавать вопросы по каждой мелочи. Даже объяснения, что я уехал 30 лет назад, не помогают. Буквально сегодня сын смотрел письмо — намекнули, что банк надо поменять, а с чем это связано — не говорят. Хотя у нас все эти три десятка лет счета в этом банке и были.

— Сергей Фокин по-прежнему работает на автозаводе?

— Да, на «Фольксвагене». Но работы, говорит, мало, многие производства перевели из Германии в другие места.

— А вы по-прежнему работаете медицинским техником в клинике?

— Да. Ремонтирую разные медицинские аппараты, в частности, поднимающиеся кровати. В принципе ничего сложного — два месяца учился и проходил стажировку и с тех пор тружусь. Попасть туда помог сын. Он в этой компании раньше был, затем пошел на повышение. А мне требовалась стабильная работа, и Юрка меня туда порекомендовал.

Единственное, к чему никак не могу привыкнуть, — если на тренировки вставал в восемь-девять часов, то тут — каждый день в пять («В пять ты выезжаешь, — поправляет его Елена. — Встаешь в 4.20!»). И заканчиваешь в половине четвертого-четыре часа дня. К самой работе привык, а вот время подъема — это жестко.

— Почему после стольких лет работы в низших немецких дивизионах решили совсем уйти из футбола?

— Я получил две тренерские «корочки» разного уровня — без лицензий тебе не дадут тренировать даже команду четвертого дивизиона. Но за них надо платить, а деньги зарабатываешь небольшие. Если вообще зарабатываешь — сегодня у тебя тренерская работа есть, завтра — нет. И в конце концов мы с женой решили, что, если мы хотим остаться в Германии, надо, чтобы был стабильный заработок. После этого от футбола и отошел, — сказал Савичев «СЭ».

Полностью интервью Юрия Савичева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Юрий Савичев
0
Читайте также
Фил Джонс объявил о завершении карьеры
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савичев — об экзотических поездах сборной СССР: «За ночь стадион в Индии увеличили вдвое. С помощью слонов»