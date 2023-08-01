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Сегодня, 19:25

«Аякс» готовит улучшенное предложение «Краснодару» по переходу Сперцяна

Виктория Кравченко
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«Аякс» готовит очередное предложение «Краснодару» по трансферу 23-летнего полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сейчас «Аякс» готовит улучшенное предложение.

Ранее спортивный директор голландского клуба Свен Мислинтат прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

22 июля «СЭ» сообщал, что «Краснодар» сразу отказал «Аяксу», как только получил предложение в размере 8,5 миллиона евро по трансферу Сперцяна. В клубе считают предложенную сумму неприемлемой.

Источник: https://metaratings.ru/news/ayaks-gotovit-uluchshennoe-predlozhenie-krasnodaru-po-transferu-spercyana-270736/
Эдуард Сперцян
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