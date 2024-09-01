Айдамиров — об отставке Адиева: «Ни результаты, ни игра нас не устраивали»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах отставки главного тренера команды Магомеда Адиева.

— Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение. Вместе с ним «Ахмат» покидает и весь тренерский штаб, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Под руководством Адиева «Ахмат» в нынешнем сезоне РПЛ не одержал ни одной победы. После семи туров грозненский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице, однако его еще может обогнать идущий на последней строчке «Факел». Воронежцы свой матч 7-го тура проведут сегодня. Их сопернком станет «Ростов».