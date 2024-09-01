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Сегодня, 15:16

Айдамиров — об отставке Адиева: «Ни результаты, ни игра нас не устраивали»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о причинах отставки главного тренера команды Магомеда Адиева.

— Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение. Вместе с ним «Ахмат» покидает и весь тренерский штаб, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Под руководством Адиева «Ахмат» в нынешнем сезоне РПЛ не одержал ни одной победы. После семи туров грозненский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице, однако его еще может обогнать идущий на последней строчке «Факел». Воронежцы свой матч 7-го тура проведут сегодня. Их сопернком станет «Ростов».

Источник: РБ Спорт
Магомед Адиев
Футбол
ФК Ахмат
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