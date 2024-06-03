Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров: «Рамзан Кадыров всегда дает позитивные эмоции»

Сегодня, 12:20
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимодействии с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
«Рамзан Ахматович всегда интересуется делами команды. В этом году мы его, к сожалению, много расстраивали. Постараемся больше этого не допускать. Нам он ничего не говорил, но мы знали: он недоволен результатом. А в целом Рамзан Ахматович всегда дает позитивные эмоции, чтобы мы улучшали свое моральное состояние», — сказал Айдамиров «СЭ».
По итогам чемпионата России грозненцы финишировали на 10 месте, набрав 35 очков.