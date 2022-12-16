Айдамиров заявил, что в «Ахмате» будет несколько новичков

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился планами грозненского клуба на зимнее трансферное окно.

«На сегодняшний день никто не ушел и никто не пришел. Работа ведется в обоих направлениях. Новички будут, и не один. Ожидать ли в команде игроков из Африки, которые сыграли на чемпионате мира? Мы рассматриваем разные направления из того, что может устроить нас, что может устроить футболистов, учитывая, что страна под санкциями», — приводит слова Айдамирова Metaratings.ru.

После 17 туров «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).