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Сегодня, 10:06

Айдамиров заявил об отсутствии обращений в «Ахмат» по трансферу Конате

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Мохамеда Конате.

«Интерес клубов к Конате? К нам никто не обращался. Конате игрок нашего клуба. Он и сам не горит желанием уходить. Если будет предложение, то клуб его совместно в футболистом и агентом рассмотрит. Ни с одним из футболистов нет такого, что он не продается», — сказал Айдамиров «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.

Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
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