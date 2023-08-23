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Сегодня, 14:10

Мусагалиев — о шоу «Ну, так нельзя»: «Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба с женой и Леонидом Слуцким
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» категорически высказался о шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

— Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?

— Начал смотреть и выключил. Неинтересно.

— Многие говорят, что там слишком много мата...

— Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты. По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким ведут шоу «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.

Леонид Слуцкий, Азамат Мусагалиев и&nbsp;Артем Дзюба. «Начал смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы и сразу выключил. Неинтересно, много мата». Азамат Мусагалиев — о «Спартаке» и Медиалиге

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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