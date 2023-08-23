Мусагалиев — о шоу «Ну, так нельзя»: «Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций»

Известный юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» категорически высказался о шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

— Как вам шоу Дзюбы и Слуцкого «Ну, так нельзя, ###»?

— Начал смотреть и выключил. Неинтересно.

— Многие говорят, что там слишком много мата...

— Абсолютно верно! Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. Ребята подумали, что это и есть тот контент, который будет сейчас набирать обороты. По сути, Слуцкий объяснял, что они не идут в медиафутбол именно из-за этой грязи, провокаций. А в итоге сконцентрировали на этом свое же шоу. В общем, так нельзя, я считаю.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким ведут шоу «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.