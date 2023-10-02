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Сегодня, 13:46

Азаров считает достижением стремление молодых футболистов выступать за «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что стремление молодых футболистов выступать за самарские «Крылья Советов» с целью своего развития является большим достижением для руководства клуба.

«Стратегия клуба остается прежней, мы хотим выстроить правильную пирамиду, чтобы подпитка у «Крыльев Советов» была из местных игроков. Это процесс, который решается не за год, два или три, иногда на это уходит пять-десять лет. Но цель остается прежней. Я рассчитываю, что благодаря нашим усилиям по подготовке молодых футболистов двумя академиями, которые сегодня работают в Самарской области, это академии Коноплева и «Крыльев Советов», мы придем к этой цели. Мы к этому стремимся и понимаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга, значит, опираться должны на местные кадры. Еще раз хочу попросить всех болельщиков немного потерпеть. Наверное, и сейчас мы могли бы опираться только на местные кадры и вряд ли бы показывали такие результаты. Но то, что мы создали условия, что в наш клуб стремятся молодые футболисты, которые здесь вырастают, я считаю большим достижением. И игра команды со «Спартаком», и место в таблице еще раз подтверждают правильность выбранной стратегии», — приводит слова Азарова ТАСС.

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) и занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/18890645
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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