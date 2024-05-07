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Азмун выразил надежду, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24

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Бако Почоев, переводчик нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, заявил, что игрок следит за выступлениями «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Азмун следит за чемпионской гонкой в РПЛ и надеется, что «Зенит» вновь станет чемпионом», — цитирует Почоева Metaratings.ru.

29-летний Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России. Всего за сине-бело-голубых форвард провел 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: Metaratings.ru
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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