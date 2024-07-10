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Сегодня, 13:57

Бабаев — о трансферах ЦСКА: «Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе трансферной кампании армейцев этим летом.

«Каждое трансферное окно к нам приходит несколько футболистов. Так совпало, что в начале достаточно хороший период. Многие футболисты получили статус свободных агентов, поэтому здесь немного проще, можно было оперативно решать вопросы. Теперь главное, чтобы футболисты приносили пользу и оправдали ожидания болельщиков. Будем надеяться», — сказал «СЭ» Бабаев.

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В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России. В июне армейцы подписали контракт с сербским специалистом Марко Николичем, который сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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