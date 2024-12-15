Бабаев назвал Головина лучшим игроком 2024 года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан Головин.