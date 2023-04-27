Бабаев назвал открытой и жесткой оценку РФС ситуации с судейством

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» оценил работу российского судейского корпуса.

«Безусловно, вопросы есть у всех. Но мне кажется, что впадать в эмоциональную риторику не совсем правильно и конструктивно. Очень много лет я вижу, что вопросы судейства были, есть и будут. Другой вопрос, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить это, есть ли какая-то программа с точки зрения методологии, обучения?

Вчера генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов очень четко обозначил позицию РФС по данному вопросу. Мне понравилось, что была открытая и жесткая оценка того, что происходит сейчас, и что необходимо изменить. А ошибки у судей, повторюсь, были, есть и будут, точно так же, как ошибаются и футболисты, не попадая по пустым воротам, менеджеры, и так далее, и так далее», — сказал Бабаев «СЭ».

Ранее Бабаев рассказал, как ЦСКА планирует провести встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.