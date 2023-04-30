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Сегодня, 14:46

Бабаев не исключил возвращение Фернандеса в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное возвращение Марио Фернандеса в команду.

«Про возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА не буду говорить ни «да», ни «нет». Безусловно, мы не скрывали, что с Марио поддерживали и продолжаем поддерживать связь. Все возможно. В ближайшее время, возможно, мы встретимся, где и обсудим все вопросы. Ничего однозначно сейчас сказать нельзя, но при обоюдном желании и возможностях, а также набора физической формы все возможно. Сейчас надо взять паузу. Марио хочет оценил свои силы, особенно в свете частых травм», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но защитник досрочно расторгнул его в апреле.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-babaev-vozvrashhenie-mario-fernandesa-v-tsska-vozmozhno-no-odnoznachno-sejchas-skazat-nel-zya/
Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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