Бабаев объяснил, в каком случае ЦСКА продлит контракт с Чаловым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с нападающим Федором Чаловым и полузащитником Иваном Обляковым.

«Вероятен ли уход Облякова и Чалова? Когда продлевался контракт с Федором, мы дали ему слово и отразили это в контракте. Для европейских клубов определенного уровня действительно есть специальные условия. Но пока никаких официальных предложений не поступало.

Что касается Ивана, то мы недавно продлили с ним контракт, достаточно непростые были переговоры. Он один из лидеров команды. В наши планы не входит расставаться с ним. Но при этом, как вы знаете, все бывает. На данный момент эти разговоры беспочвенны.

Если летом Чалов не уходит, то мы садимся за стол переговоров и подписываем долгосрочный контракт», — отметил Бабаев.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и пятью результативными передачами.

На счету Облякова 38 сыгранных встреч, в которых он забил четыре гола и сделал пять результативных передач.