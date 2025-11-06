Бабаев оценил идею поощрения клубов за доверие своим воспитанникам и молодым футболистам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о методах стимуляции клубов в вопросе лимита на легионеров.

«Мне кажется, должен быть какой-то баланс мер, направленных, как правильно сказал мой коллега из «Локомотива» (гендиректор Владимир Леонченко. — Прим. «СЭ»), на мотивацию самих клубов. Мне например, очень нравится идея экономической стимуляции команд РПЛ, чтобы больше доверять своим воспитанникам, больше привлекать молодежь. Это эффективная мера. Возможно с какими-то изменениями формата самого лимита. Трудно не согласиться с министром, что хочется видеть качественных легионеров, а не посредственных», — сказал Бабаев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».