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Сегодня, 21:54

Бабаев: «Чалов доволен переходом в ПАОК, все нормально»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход форварда Федора Чалова в ПАОК.

— Доволен ли Чалов переездом в ПАОК?

— Общался с ним. Он доволен. Все нормально. Доволен ли ЦСКА? Была простая ситуация, либо он бы уходил бесплатно, либо за определенный сумму. Из двух зол выбирали меньшее.

— Был ли интерес к Сергееву? Возможны ли сделки с «Зенитом» после истории с Круговым?

— Отношения не испортились. Продолжаем общаться. На поле мы соперники. В кабинетах должны общаться. С Круговым не было попытки кого-то обмануть. «Зенит» знал о переговорах.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев

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