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Сегодня, 19:22

Бабаев: «Чемпионская гонка будет до последнего тура, поэтому в каждом матче боремся за победу»

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о шансах красно-синих на чемпионство перед матчем 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я думаю, что чемпионская гонка будет длиться до последнего тура не только для нас. Поэтому боремся в каждом матче за победу», — ответил Бабаев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками, «Спартак» идет на третьей строчке с 50 очками. Отставание армейцев от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, отставание красно-белых — 8 очков.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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