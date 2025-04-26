Бабаев: «Чемпионская гонка будет до последнего тура, поэтому в каждом матче боремся за победу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о шансах красно-синих на чемпионство перед матчем 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Я думаю, что чемпионская гонка будет длиться до последнего тура не только для нас. Поэтому боремся в каждом матче за победу», — ответил Бабаев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками, «Спартак» идет на третьей строчке с 50 очками. Отставание армейцев от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, отставание красно-белых — 8 очков.