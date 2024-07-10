Бабаев ответил на вопрос, ожидаются ли новые трансферы в ЦСКА этим летом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, собирается ли клуб объявлять о новых трансферах в ближайшее время.

«Антон Миранчук? По Антону не было разговоров. Новые трансферы? Не скажу нет, но и не скажу да, потому что есть вероятность, что они будут, но пока не хочется предварительно говорить», — сказал Бабаев.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающие Артем Шуманский и Секу Койта, защитник Данил Круговой и полузащитник Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона.