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Сегодня, 14:12

Бабаев ответил на вопрос, ожидаются ли новые трансферы в ЦСКА этим летом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, собирается ли клуб объявлять о новых трансферах в ближайшее время.

«Антон Миранчук? По Антону не было разговоров. Новые трансферы? Не скажу нет, но и не скажу да, потому что есть вероятность, что они будут, но пока не хочется предварительно говорить», — сказал Бабаев.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающие Артем Шуманский и Секу Койта, защитник Данил Круговой и полузащитник Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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