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Сегодня, 19:31

Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе Фалькао в ЦСКА

Алина Савинова
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, обсуждался ли переход нападающего Радамеля Фалькао в московский клуб.

«Честно, фамилий было много. В том числе такие, которые на первый взгляд кажутся экзотическими. С каждым днем приближались к закрытию окна, а варианты, о которых мы уже говорили, таяли, не реализовывались. Так что рассматривались очень разные варианты.

Мы с Владимиром Валентиновичем посчитали: есть смысл брать только футболиста, действительно способного нас усилить, хотя бы конкурировать с теми, кто есть. Говорю не конкретно о Фалькао, а о нашем видении формирования команды. Предпочтем дать дорогу нашим молодым ребятам. В нашей ситуации лучше предоставить шанс своему воспитаннику, чем легионеру, который проигрывает конкуренцию имеющимся футболистам», - приводит Sport24 слова Бабаева.

В феврале стало известно о том, что Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Футболист созванивался с полузащитником российской команды Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.

 

 

 

 

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-babayev-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perekhode-falkao-v-tsska
Радамель Фалькао
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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