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Сегодня, 13:56

Бабаев прокомментировал работу Дзагоева в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб удовлетворен работой бывшего полузащитника Алана Дзагоева в качестве селекционера.

«Мы удовлетворены работой Алана, он включился, молодец. Много времени уделяет новой позиции, чему-то учится, в чем-то уже приносит пользу. Я думаю, что это самое начало, хороший пример того, какое может быть отношение у игроков, которые закончили карьеру, отдали клубу много времени и пользы на футбольном поле, а теперь верой и правдой продолжают служить в должности», — цитирует Бабаева ТАСС.

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/21362863
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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