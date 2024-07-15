Бабаев прокомментировал работу Дзагоева в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб удовлетворен работой бывшего полузащитника Алана Дзагоева в качестве селекционера.

«Мы удовлетворены работой Алана, он включился, молодец. Много времени уделяет новой позиции, чему-то учится, в чем-то уже приносит пользу. Я думаю, что это самое начало, хороший пример того, какое может быть отношение у игроков, которые закончили карьеру, отдали клубу много времени и пользы на футбольном поле, а теперь верой и правдой продолжают служить в должности», — цитирует Бабаева ТАСС.