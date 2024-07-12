Бабаев рассказал, что думает об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что думает об отъезде полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева.

«Конечно, отъезд Файзуллаева — потеря для ЦСКА, но с другой стороны — это Олимпиада, и для любого футболиста участие в Олимпийских играх очень значимо. Тем более для сборной Узбекистана, ведь они сыграют там впервые в истории. И здесь, конечно, клуб, даже если бы мог, не пытался бы тем или иным образом препятствовать поездке игрока на этот турнир. Несмотря на то, что в клубных интересах это, безусловно, потеря», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

20-летний футболист отправился в расположение сборной Узбекистана для подготовки к участию в Олимпиаде-2024.