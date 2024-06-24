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Сегодня, 15:25

Бабаев — о словах Вернблума: «Мне кажется, это был троллинг»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как отреагировал на слова Понтуса Вернблума. В мае бывший полузащитник армейцев извинился перед болельщиками за то, что выступал в России.

«Был удивлен сначала. А потом вспомнил его характер и несколько ситуаций, когда он вел себя непредсказуемо. Мне кажется, это был троллинг. Надо знать Понтуса. Я даже представляю, с каким выражением лица он это говорил. Думаю, что старик Понтус всех повеселил», — сказал Бабаев на пресс-конференции.

37-летний Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».

Понтус Вернблум
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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