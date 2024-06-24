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Сегодня, 15:34

Бабаев: «По трансферу Влашича ждем решения CAS»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда клуб планирует получить от «Вест Хэма» деньги за трансфер Николы Влашича.

— Какая ситуация с Влашичем?

— Ждем финального решения CAS. Думаю, в течение месяца оно будет. 16 миллионов от «Вест-Хэма»? Это в идеале. Но мы понимаем, что может сделать «Вест Хэм». Выйдет решение суда — коллеги из английского клуба могут сказать, что оно нереализуемо. Будут затягивать время. Но у нас есть возможность обращаться в дисциплинарный комитет ФИФА для применения санкций другого характера. Вплоть до запрета на регистрацию новых игроков.

— Существует или сейчас инструмент для перевода денег от английского клуба к российскому?

— Он есть. «Вест Хэм» нашел способ заплатить «Спартаку» за Крала. Более того, мы не настаиваем на прямом переводе, как это было с итальянскими коллегами. Думаю, здесь вопрос политической воли. «Вест Хэм» просто пользуется ситуацией, — сказал Бабаев журналистам.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы.

Никола Влашич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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