Сегодня, 15:42
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с выплатами долга «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке.
— Нам придется закрывать долг, у нас нет выбора. Мало того что тебя лишили футболиста, так ты еще и обязан совершить полную выплату по трансферному контракту.
— Голландцы не принимают деньги из ЦСКА?
— Нет. Вспоминая кейс «Вест Хэма», предлагаем учитывать обе ситуации. Как вариант англичане могут заплатить за Эджуке часть той суммы, которую они должны нам. Иначе получается совсем несправедливо. Российский клуб — платите, а англичанам мы пойдем навстречу, им тяжело.
— Контракт с Эджуке закончился?
— Да, про него можно забыть.
Нигериец перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с российским клубом и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня, он уже подписал соглашение — с «Севильей».