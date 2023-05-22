Бабаев об иске в ФИФА к «Удинезе»: «Все разумные способы решения вопроса исчерпаны»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о том, что «Вест Хэм» подал апелляцию в CAS на решение палаты по разрешению споров ФИФА относительно дела Николы Влашича.

«Как вы знаете, мы выиграли дело в палате по разрешению споров ФИФА. «Вест Хэм» отказался это выполнять и подал апелляцию в CAS. Сложно спрогнозировать, сколько займет процесс, но скорее всего пару месяцев. Их мотивация? Думаю, они просто затягивают время, хотят воспользоваться ситуацией и не платить», — сказал Бабаев «СЭ».

3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.