Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Бабаев об иске в ФИФА к «Удинезе»: «Все разумные способы решения вопроса исчерпаны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о том, что «Вест Хэм» подал апелляцию в CAS на решение палаты по разрешению споров ФИФА относительно дела Николы Влашича.

«Как вы знаете, мы выиграли дело в палате по разрешению споров ФИФА. «Вест Хэм» отказался это выполнять и подал апелляцию в CAS. Сложно спрогнозировать, сколько займет процесс, но скорее всего пару месяцев. Их мотивация? Думаю, они просто затягивают время, хотят воспользоваться ситуацией и не платить», — сказал Бабаев «СЭ».

3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
ФИФА
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кордоба не стал говорить о своем будущем в «Краснодаре»

Сперцян не стал говорить о своем возможном уходе из «Краснодара»