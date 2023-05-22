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Сегодня, 15:07

Бабаев заявил, что хотел бы видеть Марио Фернандеса в качестве игрока ЦСКА

Виктория Кравченко
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в состав команды.

«Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернется в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-babaev-hotel-by-videt-mario-fernandesa-v-kachestve-igroka-tsska/
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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