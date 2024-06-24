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Сегодня, 14:06

Бабаев заявил, что идея пригласить Николича пришла спонтанно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему было решено пригласить в команду Марко Николича.

— Идея пришла спонтанно. Мы с Марко знакомы. Он работал успешно в России и не только. Практический везде, где он трудился. Достаточно оперативно провели переговоры, поговорили внутри клуба, обсудили ситуацию и пришли к такому решению, — сказал Бабаев на пресс-конференции.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним Николичем до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Роман Бабаев
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