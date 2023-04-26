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Сегодня, 21:30

Бабаев заявил, что разговоры насчет возможного приобретения Отавио не соответствуют действительности

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном подписании бразильского защитника «Вольфсбурга» Паоло Отавио.

— Вопрос по Паоло Отавио. Идут разговоры, что якобы ЦСКА уже активизировался по поводу бразильского игрока «Вольфсбурга» на левый фланг.

— Нет, это не соответствует действительности.

Ранее издание UOL Esporte сообщило, что ЦСКА, «Бернли», «Мальорка» и «Аль-Саад» ведут борьбу за защитника, у которого 30 июня 2023 года заканчивается контракт с клубом.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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