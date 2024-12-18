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Сегодня, 12:29

Бабич не намерен уходить из «Спартака» в зимнее трансферное окно

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Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил, что игрок не покинет московскую команду в зимнее трансферное окно.

«Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из «Спартака» в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в «Спартаке», — приводит слова Стояновича Metaratings.ru.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. На счету 28-летнего серба 5 голов и 1 результативная передача в 42 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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