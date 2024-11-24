Бабич не согласился с решением КДК РФС по Виллиану Роше и Литвинову

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что не согласен с решением КДК РФС по дисквалификации одноклубника Руслана Литвинова и игрока ЦСКА Виллиана Роши.

Не согласен с этим решением, — начал Бабич. — Возможно, Руслан и заслуживал одну игру, но тогда Роша заслуживал трех матчей минимум.

— То есть решение несправедливое?

— Для меня — да, несправедливое, — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В 14-м туре РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА (2:0). Во втором тайме в результате потасовки были удалены Литвинов и Виллиан Роша. Защитник «Спартака» получил дисквалификацию на два матча и пропустил игры против «Акрона» (4:0) и «Локомотива» (5:2). Бразильца дисквалифицировали на три игры.