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Сегодня, 11:17

Бабич прибудет в расположение «Спартака» 2 июля

Микеле Антонов
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович ответил на вопрос «СЭ», когда футболист вернется в расположение клуба после Евро-2024.

«Завтра», — сказал Стоянович «СЭ».

28-летний футболист не сыграл ни одного матча на турнире. Сборная Сербии заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

«Спартак» вышел из отпуска 19 июня. Под руководством Деяна Станковича команда успела провести один товарищеский матч. Красно-белые со счетом 3:1 победили «Торпедо».

ФК Спартак (Москва)
Ален Бабич
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