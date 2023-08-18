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Сегодня, 09:37

Бабич прилетел в Москву и проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Алина Савинова
Срджан Бабич.
Фото Global Look Press
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Защитник «Альмерии» Срджан Бабич 18 августа прилетел в Москву на медосмотр перед завершением перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в случае успешного прохождения медосмотра футболист заключит контракт с московским клубом. Ранее стало известно, что красно-белые предложили 27-летнему сербу контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Бабич выступает за «Альмерию» с 2021 года. Испанский клуб арендовал его у «Црвены Звезды» и выкупил летом прошлого года. Всего защитник провел 75 матчей за «Альмерию», в которых отметился 4 голами.

По итогам четырех туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/babich-priletel-v-moskvu-i-prokhodit-medosmotr-pered-perekhodom-spartak-275122/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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