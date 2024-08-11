Бабич — о ничьей с «Ахматом»: «Это было скучно»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Конечно, это было скучно. С самого начала, с первых минут они играли только на контратаках. Никто не любит играть против команд, которые обороняются с первых секунд. При такой игре остается только ждать свободного пространства и моментов. Но моментов в такой игре немного.

Стычка со Швецом? Ничего не случилось. В футболе такое бывает. Иногда тяжело контролировать эмоции», — сказал Бабич.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.